Haier Biomedical stellt auf der analytica 2026 in München umfassende Laborkomplettlösungen vor

Haier Biomedical entwickelt sich von einem traditionellen Ausrüstungslieferanten zu einem Anbieter von umfassenden Laborkomplettösungen und bietet End-to-End-Lösungen für Biobanken, Forschungslabors und Apotheken – von der Probenahme und Erfassung über die Lagerung und Überwachung bis hin zum Management.

MÜNCHEN, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Biowissenschaften und Medizin, präsentierte seine Labor-Komplettlösungen auf der analytica 2026 in München unter dem Motto „In Europa, für Europa". Der Messeauftritt unterstreicht die Strategie des Unternehmens, die Lokalisierung in ganz Europa zu vertiefen, unterstützt durch sein regionales Vertriebsnetz und die jüngsten Meilensteine in den europäischen Schlüsselmärkten.

Auf der analytica 2026 präsentierte Haier Biomedical ein umfassendes Portfolio an Geräten für die Biowissenschaften, darunter CO₂-Inkubatoren, Biosicherheitsschränke, Zentrifugen, Apothekenkühlschränke, Flüssigstickstoffbehälter, Autoklaven und die neu eingeführten Inkubationsschüttler, die für Zellsuspensionskulturen mit kontinuierlicher Oszillation und präziser Temperaturkontrolle entwickelt wurden, sowie einen Gefriertrockner für eine effiziente Probentrocknung.

Zu den vorgestellten Innovationen und Lösungen gehört die UltraEco ULT Freezer-Serie, die mit der Eco-Drive-Technologie ausgestattet ist und jetzt einen um 30 % höheren Wirkungsgrad als die Benchmarks der Branche bietet.

Zusätzlich zu der auf dieser Veranstaltung vorgestellten Biobanking-Lösung bietet Haier Biomedical nun vollständig integrierte und automatisierte Arbeitsabläufe, welche die Entnahme und Erfassung, Lagerung und Überwachung von Proben umfassen. Diese Lösungen stellen sich den Herausforderungen der Praxis in Bezug auf Probenintegrität, Betriebseffizienz und Datenrückverfolgbarkeit.

Für Haier Biomedical bedeutet Globalisierung nicht nur den Export von Produkten in eine Richtung, sondern auch die Kultivierung und Vertiefung der Wurzeln in den lokalen Märkten. Das Unternehmen verfolgt den Ansatz „Ein Land, eine Strategie" und hat in 18 Ländern weltweit lokale Niederlassungen eingerichtet, über 400 lokale Produktzertifizierungen erhalten und mehr als 40 % der weltweiten Belegschaft sind in lokalen Teams beschäftigt.

Dieser Ansatz hat es Haier Biomedical ermöglicht, in sechs Ländern die Nummer 1 unter den chinesischen Marken zu werden, darunter auch in Italien, wo das Unternehmen die Gründung einer Tochtergesellschaft plant, um seine lokalen Servicekapazitäten für Industriekunden weiter zu stärken und einen umfassenderen Mehrwert in der Region zu bieten.

In Großbritannien hat Haier Biomedical innerhalb von 24 Stunden 64 kundenspezifische Biosicherheitsschränke an die Queen Mary University of London geliefert; in Italien hat das Unternehmen ein „U-Blood" kundenspezifisches intelligentes Blutmanagementsystem für ein lokales Krankenhaus geliefert und damit eine intelligente Blutmanagementlösung in das europäische Gesundheitssystem eingeführt; in Deutschland hat das Unternehmen Kryo-Gefriergeräte, die mit -150 °C arbeiten, und BPST ULT-Gefriergeräte an führende lokale Universitäten geliefert – diese Geräte kombinieren Kohlenwasserstoff-Kühltechnologie mit ultraleisem Betrieb, um die Sicherheit und Effizienz der Forschung zu verbessern.

Die analytica 2026 markiert den grundlegenden strategischen Wechsel von Haier Biomedical vom reinen Produktexport zur gemeinsamen Schaffung von Ökosystemen. Mit seinem Modell „Technologie + lokale Präsenz + Ökosystem" schlägt Haier Biomedical ein neues Kapitel in der Globalisierung des Life-Science-Unternehmens auf. Mit Blick auf die Zukunft wird Haier Biomedical seine Wurzeln auf dem europäischen Markt weiter vertiefen, die globale Expansion durch lokale Stärke fördern und danach streben, eine vertrauenswürdige Life-Science-Marke für Anwender weltweit zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.haiermedical.com/.

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