Kremlgesandter zu Wirtschaftsgesprächen in den USA
- Kremlgesandter Dmitrijew zu Gesprächen in USA
- Befristete Lockerung für Verkauf russischen Öls endet
- Putin verkündet knapp eineinhalbtägige Osterwaffenruhe
MOSKAU (dpa-AFX) - Kurz vor Ablauf einer zeitlich begrenzten Lockerung von US-Sanktionen auf russisches Öl ist der für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständige Kremlgesandte Kirill Dmitrijew zu Gesprächen in die USA gereist. "Kirill Dmitrijew leitet eine Gruppe zu wirtschaftlichen Fragen, und er führt die Arbeit im Rahmen dieser Gruppe fort", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Dmitrijew führe keine Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs, sagte Peskow. Sein Besuch bedeute keine Wiederaufnahme der Verhandlungen.
Dmitrijews Reise kommt kurz vor dem Auslaufen einer befristeten Lockerung von US-Sanktionen. Die USA hatten wegen des inzwischen seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt. Nachdem die Ölpreise infolge des Iran-Kriegs drastisch gestiegen waren, erlaubte Washington vorübergehend wieder den Verkauf von russischem Öl, das sich bereits auf Schiffen befinde. Diese Ausnahme soll bis zum morgigen Samstag (11. April) gelten.
Trotz Bemühungen der USA um ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist bislang kein Frieden in Sicht. Zuletzt sprachen Moskau und Kiew in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Schweiz direkt miteinander. Washington saß als Vermittler am Tisch. Der Iran-Krieg verzögerte eine neue Runde.
Am Donnerstagabend verkündete Kremlchef Wladimir Putin eine knapp eineinhalb-tägige Oster-Waffenruhe von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Die Ukraine hatte das zuvor mehrfach vorgeschlagen. Kiew verwies in einer Reaktion darauf und kündigte an, entsprechend zu handeln./ksr/DP/men
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.