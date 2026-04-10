Domestic Metals veranstaltet Live-Webinar für Investoren
Vancouver B.C., 10. April 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Domestic Metals“) - (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0), veranstaltet am Dienstag, dem 14. April 2026, um 13:15 Uhr PDT (16:15 Uhr EDT / 22:15 Uhr CEST) ein Live-Webinar für Investoren.
Das Webinar wird von Gordon Neal, CEO und Direktor, und Alan Wainwright, PhD, P.Geo., Technical Advisor, moderiert und bietet Investoren ein umfassendes Update zum aktuellen Stand des Kupfer-Gold-Silber-Projekts Smart Creek des Unternehmens in Montana; dies erfolgt im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse der geophysikalischen IP-Untersuchung in der vergangenen Woche, bei der Merkmale der Aufladbarkeit identifiziert wurden, die das Zielpotenzial des Projekts unterstützen.
Einzelheiten zum Webinar
Datum: Dienstag, 14. April 2026
Uhrzeit: 13:15 Uhr PDT | 16:15 Uhr EDT | 22:15 Uhr CEST
Anmeldung: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WOELxR8sTQOw6fAW_0z_qw
Aufzeichnung: Nach der Veranstaltung steht allen angemeldeten Teilnehmern eine vollständige Aufzeichnung zur Verfügung.
Highlights des Kupfer-Porphyr-Projekts Smart Creek
Das im August 2024 erworbene Kupfer-Gold-Silber-Projekt Smart Creek in Montana ist ein Joint Venture mit Rio Tinto, wobei Rio 40 % der Anteile an dem Projekt hält. Smart Creek gilt als aussichtsreich für sowohl porphyrische Kupferlagerstätten als auch für mit Kupfer, Gold und Silber angereicherte Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD).
- Rio Tinto führte über einen Zeitraum von 2,5 Jahren Bohrungen an 26 von 40 genehmigten Standorten durch, die auf ein Porphyrzentrum im Zielgebiet Smart Creek ausgerichtet waren, wo das beste Bohrloch 109,73 Meter mit einem Gehalt von 0,75 % Cu ergab, einschließlich 89 Meter mit 0,97 % Kupfer (2022).
- Die Untersuchungsergebnisse aus der Erkundungskartierung und Probenahme im hochprioritären Zielgebiet Sunrise im Projekt Smart Creek ergaben 4,26 g/t Au (Pressemitteilung vom 3. März 2025)
- Die Feldprobenahme im Sommer 2025 durch Domestic Metals lieferte hochgradige Ergebnisse: 102 g/t Au mit 23,1 % Cu und 3.810 g/t Ag. (Pressemitteilung vom 8. Januar 2026)
- Domestic schloss die geophysikalische IP-Untersuchung ab, durch die mehrere neue großflächige Ziele identifiziert wurden. Die Merkmale der IP-Aufladbarkeit stimmen mit zuvor festgestellten Alterationsmerkmalen und hochgradigen Proben überein (Pressemitteilung vom 8. Januar 2026). Die Ergebnisse unterstützen die geologisch und geochemisch fundierten Zielinitiativen von Domestic Metals und stellen Bohrziele mit Priorität 1 für das Projekt Smart Creek dar. (Pressemitteilung vom 2. April 2026)
- Die Bohrungen sollen im 2. Quartal 2026 starten.