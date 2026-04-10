Domestic Metals veranstaltet Live-Webinar für Investoren

Rio Tinto führte über einen Zeitraum von 2,5 Jahren Bohrungen an 26 von 40 genehmigten Standorten durch, die auf ein Porphyrzentrum im Zielgebiet Smart Creek ausgerichtet waren, wo das beste Bohrloch 109,73 Meter mit einem Gehalt von 0,75 % Cu ergab, einschließlich 89 Meter mit 0,97 % Kupfer (2022).

Die Untersuchungsergebnisse aus der Erkundungskartierung und Probenahme im hochprioritären Zielgebiet Sunrise im Projekt Smart Creek ergaben 4,26 g/t Au (Pressemitteilung vom

Die Feldprobenahme im Sommer 2025 durch Domestic Metals lieferte hochgradige Ergebnisse: 102 g/t Au mit 23,1 % Cu und 3.810 g/t Ag. (Pressemitteilung vom

Domestic schloss die geophysikalische IP-Untersuchung ab, durch die mehrere neue großflächige Ziele identifiziert wurden. Die Merkmale der IP-Aufladbarkeit stimmen mit zuvor festgestellten Alterationsmerkmalen und hochgradigen Proben überein (Pressemitteilung vom

8. Januar 2026

). Die Ergebnisse unterstützen die geologisch und geochemisch fundierten Zielinitiativen von Domestic Metals und stellen Bohrziele mit Priorität 1 für das Projekt Smart Creek dar. (Pressemitteilung vom

2. April 2026

)