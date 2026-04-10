Börsen Update
Börsen Update Europa - 10.04. - ATX stark +2,62 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.951,41 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +3,03 %, BASF +2,79 %, Siemens +2,10 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,64 %, MTU Aero Engines -1,05 %, Deutsche Boerse -0,53 %
Der MDAX steht bei 30.441,56 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.
Top-Werte: Lanxess +5,13 %, Stroeer +4,49 %, AUTO1 Group +4,49 %
Flop-Werte: HENSOLDT -5,71 %, RENK Group -5,62 %, TKMS -2,99 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:50) bei 3.554,11 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,84 %, Elmos Semiconductor +4,50 %, Jenoptik +4,37 %
Flop-Werte: HENSOLDT -5,71 %, SMA Solar Technology -1,32 %, Evotec -0,57 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.942,33 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
Top-Werte: BASF +2,79 %, ASML Holding +2,25 %, Siemens +2,10 %
Flop-Werte: Rheinmetall -5,64 %, Koninklijke Ahold Delhaize -3,05 %, Prosus Registered (N) -0,65 %
Der ATX bewegt sich bei 5.796,08 PKT und steigt um +2,62 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +6,82 %, Wienerberger +5,13 %, Lenzing +3,68 %
Flop-Werte: OMV -1,58 %, Palfinger -0,34 %, Verbund Akt.(A) -0,08 %
Der SMI steht bei 13.256,38 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: Holcim +3,37 %, CIE Financiere Richemont +2,24 %, Logitech International +2,12 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -3,63 %, Kuehne + Nagel International -1,31 %, Swisscom -1,28 %
Der CAC 40 steht bei 8.293,76 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: Hermes International +2,04 %, Capgemini +1,82 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,58 %
Flop-Werte: Thales -2,60 %, Carrefour -1,24 %, Credit Agricole -1,06 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:49:24) bei 3.122,22 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: Skanska (B) +3,00 %, SKF (B) +2,90 %, Sandvik +2,48 %
Flop-Werte: Telia Company -0,28 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,22 %, Tele2 (B) +0,23 %
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