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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec - Aktie gewinnt kräftig - 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +4,84 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec - Aktie gewinnt kräftig - 10.04.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,84 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -86,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,68, mit einem Plus von +4,84 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SUESS MicroTec Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,14 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +21,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +48,34 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,28 %
    1 Monat +11,72 %
    3 Monate +25,14 %
    1 Jahr +91,42 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 10.04. - TecDAX stark +0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Erhalten Sie aktuelle Einblicke in das Small & Micro Cap Segment von einem Experten. Welche Chancen bestehen aktuell und wie wir darauf reagieren.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,57 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,75 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +4,57 %
    +20,82 %
    +11,02 %
    +23,61 %
    +89,38 %
    +139,96 %
    +110,73 %
    +506,87 %
    +148,05 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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