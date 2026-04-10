Bitcoin knackt $72.000: Woche +7% – Ethereum schlägt Markt, XRP zögert - 10.04.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,48 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 72.405,21USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,23 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,15 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,25 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +7,27 %, ETH/USD um +7,42 %, SOL/USD um +3,39 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,75 %.