Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 75,89 USD
Silber im Höhenflug: +1,05 % plus, aktuell 75,89 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,07 %
|1 Monat
|-12,64 %
|3 Monate
|-10,04 %
|1 Jahr
|+143,79 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,92672USD. Heute steht er bei 75,89USD. Das Investment wäre auf 15.221,6USD gewachsen – eine Steigerung von +204,43 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig eher vorsichtig/pessimistisch, langfristig bullisch (Beitrag 1). Technische Diskussionen deuten auf einen möglichen Ausbruch mit Ziel um 130$ (Beitrag 10). Hinweise auf Bullenfallen, Minenabhängigkeit von Ölpreisen und Lagerstrukturen (Beiträge 5,6,11,12). Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht numerisch angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,85EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,87EUR
|-0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,56EUR
|+0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|391,86EUR
|+0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,90EUR
|-1,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|603,30EUR
|-0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,86EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,93EUR
|+0,06 %
|Long
|1
|0,00
|131,23EUR
|-0,21 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,425EUR
|-1,15 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.