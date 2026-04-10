Silber rast nach oben – Kurs bei 75,89 USD

+1,05 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,07 % 1 Monat -12,64 % 3 Monate -10,04 % 1 Jahr +143,79 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 75,89zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,92672USD. Heute steht er bei 75,89USD. Das Investment wäre auf 15.221,6USD gewachsen – eine Steigerung von +204,43 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig eher vorsichtig/pessimistisch, langfristig bullisch (Beitrag 1). Technische Diskussionen deuten auf einen möglichen Ausbruch mit Ziel um 130$ (Beitrag 10). Hinweise auf Bullenfallen, Minenabhängigkeit von Ölpreisen und Lagerstrukturen (Beiträge 5,6,11,12). Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht numerisch angegeben.