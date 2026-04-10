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    Hauseigene Chip-Sparte boomt

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    Amazon pumpt 200 Milliarden USD in KI: Und die Aktie dreht auf

    Andy Jassy legt die Karten offen: Amazons Kapitalausgaben für 2026 übertreffen jeden Techkonzern der Welt. Der Aktienkurs dankte es mit dem stärksten Tagesanstieg seit Herbst 2025.

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    Hauseigene Chip-Sparte boomt - Amazon pumpt 200 Milliarden USD in KI: Und die Aktie dreht auf
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Rund 200 Milliarden US-Dollar – das ist die Summe, die Amazon in diesem Jahr vor allem in KI-Infrastruktur investieren will. Amazon-Chef Andy Jassy nutzte seinen jährlichen Aktionärsbrief, um diese Zahl mit einer klaren Botschaft zu verbinden: Das Geld fließe nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern weil die Nachfrage bereits da sei. Die Amazon-Aktie legte daraufhin am Donnerstag um mehr als fünf Prozent zu. Es ist der größte Tagesgewinn seit rund einem halben Jahr. Die Aktie nähert sich damit wieder ihrem in November erreichten 12-Monats-Hoch.

    CEO Jassy räumte in dem rund 5.000 Wörter langen Schreiben direkt mit Skeptikern auf. Die Frage, ob sich die massiven KI-Investitionen je rechnen werden, beantwortet er kurz: nein zur Überhitzung, nein zur Blase, ja zur Rendite.

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    Als Beleg verweist er auf den Cloud-Arm AWS, der mit seinen KI-Diensten bereits einen annualisierten Umsatz von mehr als 15 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal erzielt. Noch überraschender: Amazons hauseigene Chip-Sparte kommt Jassy zufolge auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz – würde man die produzierten Prozessoren vollständig an Dritte verkaufen, könnte der Wert auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar steigen.

    Über die KI-Infrastruktur hinaus skizzierte Jassy drei weitere strategische Wachstumsfelder. Bei der Logistik setzt Amazon auf Robotik: Mehr als eine Million Maschinen sind bereits in den Fulfillment-Centern im Einsatz, das Unternehmen sieht sich dabei nach eigenen Angaben noch am Anfang. Beim Thema Liefergeschwindigkeit liegt der Fokus auf gleichtägigen Sendungen; der Drohnenservice Prime Air soll in den kommenden zwölf Monaten deutlich ausgebaut werden. 

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    Parallel dazu investiert Amazon über vier Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Lieferinfrastruktur für ländliche Regionen. Die Zahl der Kunden auf dem Land, die Lieferungen noch am selben Tag erhalten, hat sich laut Jassy im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Das Ziel: mehr als eine Milliarde Pakete jährlich an Haushalte abseits der Ballungszentren.

    Einen besonders langen Atem plant Jassy beim Satellitenprojekt Amazon Leo. Das Netzwerk in erdnaher Umlaufbahn, das in diesem Jahr starten soll, zielt darauf ab, schlecht versorgte Regionen weltweit mit schnellem Internet zu verbinden. Der Aufbau erfordert nach Konzernangaben erhebliche Vorleistungen: Tausende Satelliten sowie eine Bodeninfrastruktur. Langfristig sieht Jassy darin jedoch ein wesentliches Wachstumsfeld.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 200,1EUR auf Tradegate (10. April 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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