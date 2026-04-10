Merz mahnt Reiche zur Zurückhaltung in Spritpreis-Debatte
- Merz fordert Reiche zur Zurückhaltung auf
- Ministergespräch plant Vorbereitung auf Benzin
- Merz mahnt Koalition zur Geschlossenheit fürs Land
BERLIN (dpa-AFX) - Nach der scharfen Attacke seiner Wirtschaftsministerin Katherina Reiche gegen den Koalitionspartner SPD in der Spritpreis-Debatte fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) seine Parteifreundin zur Zurückhaltung auf. "Der Bundeskanzler ist befremdet über den öffentlichen Schlagabtausch und mahnt Ministerin Reiche zur Zurückhaltung", heißt es aus seinem Umfeld.
Zur Energiepolitik habe es in einem Ministergespräch am Donnerstag eine klare Verabredung gegeben. Danach sei es das Ziel, Vorschläge einvernehmlich zu erarbeiten. "Der Bundeskanzler hat dazu seine Vorstellungen genannt. Die zuständigen Häuser sollten Vorbereitung für den Fall treffen, dass die Benzinpreise weiter und dauerhaft steigen."
Im Umfeld des Kanzlers wird darauf verwiesen, dass die Koalition vor wichtigen Reformentscheidungen stehe. Die öffentliche Nervosität sei verständlich, aber die Koalition könne jetzt nur zu Beschlüssen kommen, wenn sie vertrauensvoll und ruhig zusammenarbeite. Merz mahne die Koalitionäre zur Geschlossenheit. Es gehe jetzt um das Land, nicht um Parteibefindlichkeiten.
Reiche hatte zuvor in einem Interview von "Welt TV" unter anderem gesagt: "Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind." Das führe zu Verwirrung und helfe den Verbrauchern nicht./mfi/DP/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jetzt schon 6$.
In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.