JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 286,54 auf 294,91 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem März-Quartal dürfte Apple die Erwartungen verfehlen, so die Einschätzung von Edison Lee am Freitag. Längerfristig ist Lee aber nicht pessimistisch./ajx/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 221,2EUR auf Tradegate (10. April 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 294,91

Kursziel alt: 286,54

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

