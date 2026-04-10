US-Daten: Der Inflationsdruck hat sich deutlich erhöht

Der Energieindex erhöhte sich im März um 10,9 Prozent, angeführt von einem Anstieg des Benzinindex um 21,2 Prozent, der nahezu drei Viertel des monatlichen Anstiegs des Gesamtindex ausmachte.

Der Verbraucherpreisindex der USA (CPI) stieg im März saisonbereinigt um 0,9 Prozent, nachdem er im Februar um 0,3 Prozent gestiegen war, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics am Freitag mitteilte. In den letzten zwölf Monaten stieg der Gesamtindex vor saisonaler Bereinigung um 3,3 Prozent.

Die Daten zeigen: Der Inflationsdruck durch teure Energie ist deutlich erhöht. Und zwar durch massiv angestiegene Rohölpreise.

Auch der Index für Wohnen stieg im März in den USA und erhöhte sich um 0,3 Prozent. Der Lebensmittelindex blieb im Monatsvergleich unverändert, da der Index für außer Haus verzehrte Lebensmittel um 0,2 Prozent stieg, während der Index für Lebensmittel zu Hause um 0,2 Prozent fiel.

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Der Index für alle Güter ohne Lebensmittel und Energie stieg im März um 0,2 Prozent. Zu den Indizes, die im Monatsverlauf anstiegen, gehörten Flugpreise, Bekleidung, Haushaltsausstattung und -betrieb, Bildung sowie Neufahrzeuge. Dagegen zählten die Indizes für medizinische Versorgung, persönliche Pflege sowie gebrauchte Autos und Lastwagen zu den wenigen Gütern, die im März zurückgingen.

Der Gesamtindex stieg in den zwölf Monaten bis März um 3,3 Prozent, nachdem er in den zwölf Monaten bis Februar um 2,4 Prozent gestiegen war.

Der Index ohne Lebensmittel und Energie erhöhte sich im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, nach einem Anstieg von 2,5 Prozent in den zwölf Monaten bis Februar. Der Energieindex stieg in den zwölf Monaten bis März um 12,5 Prozent. Der Lebensmittelindex erhöhte sich im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 98,79PKT auf ICE Futures US (10. April 2026, 00:04 Uhr) gehandelt.