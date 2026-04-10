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    ServiceNow Aktie unter Verkaufsdruck - 10.04.2026

    Am 10.04.2026 ist die ServiceNow Aktie, bisher, um -1,82 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie unter Verkaufsdruck - 10.04.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -1,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der ServiceNow Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,82 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ServiceNow, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -38,73 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -43,51 %.

    ServiceNow Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,94 %
    1 Monat -28,80 %
    3 Monate -38,73 %
    1 Jahr -50,62 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von ServiceNow. Die Aktie fiel von ca. 130 USD auf rund 88 USD (-32%), obwohl Q4-Umsatz und EPS die Schätzungen übertroffen haben. Der Q1-Umsatzausblick von 3,65 Mrd. liegt unter den Erwartungen. Analysten senken die Bewertungen; Kursziele um 260 USD werden genannt. Technisch wird Unterstützung um die 100 USD diskutiert, während die KI-Strategie dem Markt gegenüber skeptisch bleibt.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,55 Mrd. € wert.

    Ist eine Verdoppelung möglich?


    Die Kursentwicklung der ServiceNow-Aktie war zuletzt ein einziges Trauerspiel. In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Börsenwert des Software-Konzerns halbiert. Auch gestern war die Aktie mit einem von -8% einer der schlechtesten US-Werte und fiel fast auf ein neues 3-Jahrestief. Warum verabschieden sich Anleger in Scharen vom einstigen Börsen-Highflyer? Und machen sie einen Fehler? […] The post ServiceNow-Aktie: Ist eine Verdoppelung möglich? first appeared on sharedeals.de.

    Anleger werfen Software panisch raus – "Claude Mythos" löst Verkaufsinferno aus


    Das Modell "Claude Mythos" von Anthropic hat Sicherheitslücken aufgedeckt – und das Vertrauen in Software zerlegt. Anleger verkaufen blind – Käuferstreik im ganzen Sektor.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,26 %. IBM notiert im Plus, mit +0,74 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,13 %. Oracle verliert -1,05 %

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    -1,85 %
    -15,94 %
    -28,80 %
    -38,73 %
    -50,62 %
    -13,76 %
    -13,66 %
    +585,79 %
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    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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