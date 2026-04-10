Carl Zeiss Meditec - Aktie steigt kräftig - 10.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Mit einer Performance von +3,75 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +0,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 26,54€, mit einem Plus von +3,75 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -38,29 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +6,64 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,31 % verloren.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,64 % 1 Monat +7,24 % 3 Monate -38,29 % 1 Jahr -56,03 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,38 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %.

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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.