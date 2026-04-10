AUTO1 Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von +4,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +10,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,675€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg bei AUTO1 Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -40,65 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +22,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUTO1 Group -34,91 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,15 % 1 Monat +20,20 % 3 Monate -40,65 % 1 Jahr -6,11 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,14 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel rechnet laut seiner Einschätzung vom Donnerstag nach Gesprächen mit dem Internet-Gebrauchtwagenhändler mit einem starken …

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.