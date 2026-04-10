China und Nordkorea wollen Austausch verstärken

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi angekündigt, den Austausch beider Länder zu intensivieren. Zudem seien Pjöngjang und Peking bereit, eine angemessene Rolle für Frieden und Stabilität in der Welt zu spielen, sagte Kim nach Angaben des chinesischen Außenministeriums.

Wang sagte demnach, China und Nordkorea sollten in Anbetracht der internationalen Lage ihre Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen verteidigen. Ebenfalls wolle man die Kommunikation und Koordination in wichtigen internationalen und regionalen Angelegenheiten weiter verstärken.