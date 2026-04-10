Secunet Security Networks - Aktie steigt rasant +3,70 % - 10.04.2026

Die Secunet Security Networks Aktie notiert aktuell bei 184,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,60 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 184,80€, mit einem Plus von +3,70 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Obwohl sich die Secunet Security Networks Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +0,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Rückgang von -1,08 %.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,88 % 1 Monat -6,14 % 3 Monate -8,53 % 1 Jahr -0,86 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Thales notiert im Minus, mit -2,05 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,83 %. Palo Alto Networks legt um +2,09 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.