Kion Group - Aktie im Fokus - 10.04.2026

Die Kion Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,85 % auf 45,18€ zulegen. Das sind +1,25 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kion Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,18€, mit einem Plus von +2,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Der heutige Anstieg bei Kion Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -35,05 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um +4,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,95 % verloren.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,25 % 1 Monat -11,69 % 3 Monate -35,05 % 1 Jahr +32,36 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,93 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten …

So schlagen sich die Wettbewerber von Kion Group

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,92 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.