Allgeier - Aktie zieht deutlich an - 10.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Allgeier Aktie. Sie steigt um +4,40 % auf 17,800€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Allgeier Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,800€, mit einem Plus von +4,40 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allgeier SE ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Consulting, Softwareentwicklung, Cloud-Services und IT-Sicherheit an. Allgeier ist in Europa stark vertreten und expandiert kontinuierlich in internationale Märkte. Zu den Hauptkonkurrenten zählen T-Systems, Capgemini und Accenture. Allgeier hebt sich durch maßgeschneiderte IT-Lösungen und hohe Flexibilität ab.

Der heutige Anstieg bei Allgeier konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -23,42 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allgeier Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Allgeier eine negative Entwicklung von -18,66 % erlebt.

Allgeier Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -3,95 % 3 Monate -23,42 % 1 Jahr -14,36 %

Informationen zur Allgeier Aktie

Es gibt 11 Mio. Allgeier Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,71 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Allgeier

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,41 %. Capgemini notiert im Plus, mit +2,05 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +1,66 %. Sopra Steria Group legt um +1,95 % zu

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Ob die Allgeier Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allgeier Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.