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    Besonders beachtet!

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    Novo Nordisk Aktie steigt - 10.04.2026

    Am 10.04.2026 ist die Novo Nordisk Aktie, bisher, um +1,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk Aktie steigt - 10.04.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Novo Nordisk Aktie. Mit einer Performance von +1,85 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Novo Nordisk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,54, mit einem Plus von +1,85 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Novo Nordisk in den letzten drei Monaten Verluste von -37,68 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um +2,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,77 % verloren.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,49 %
    1 Monat -6,58 %
    3 Monate -37,68 %
    1 Jahr -47,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Novo Nordisk. Technisch wird ein Abwärtstrendkanal diskutiert; eine Rückeroberung könnte die obere Kanallinie nahe 50 EUR erreichen. Nachdem die Nackenlinie bei 32,4 EUR überwunden wurde, gelten 34,4 EUR und 38,5 EUR als Kursziele. Fundamentale Debatten drehen sich um starke Margen, viel Cash, P/B rund 6, Dividende/Rückkäufe und die Bewertung gegenüber Lilly.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,47 Mrd. € wert.

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    UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'


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    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    +1,83 %
    +2,49 %
    -6,58 %
    -37,68 %
    -47,81 %
    -56,33 %
    +7,88 %
    +29,03 %
    +1.842,39 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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