STRABAG Aktie heute im Plus (95,30€) - 10.04.2026

Die STRABAG Aktie konnte bisher um +3,14 % auf 95,30€ zulegen. Das sind +2,90 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der STRABAG Aktie. Nach einem Plus von +0,65 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 95,30€, mit einem Plus von +3,14 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

STRABAG ist ein führender europäischer Baukonzern (Hoch-/Tiefbau, Verkehrswegebau, Infrastruktur, Immobilienentwicklung). Starke Position in DACH und CEE, Fokus auf komplexe Großprojekte und PPP-Modelle. Wichtige Wettbewerber: HOCHTIEF, PORR, VINCI, Skanska. Mögliche USPs: hohe Ingenieurkompetenz, integrierte Wertschöpfung, digitale Bauprozesse, starke Präsenz in Nischen wie Verkehrs- und Tunnelbau.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in STRABAG investiert war, konnte einen Gewinn von +14,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,15 %. Im Jahr 2026 gab es für STRABAG bisher ein Plus von +13,92 %.

STRABAG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,79 % 1 Monat +8,15 % 3 Monate +14,20 % 1 Jahr +38,06 %

Informationen zur STRABAG Aktie

Es gibt 118 Mio. STRABAG Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,25 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Eiffage und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Eiffage notiert im Plus, mit +0,24 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,29 %.

STRABAG Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRABAG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRABAG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.