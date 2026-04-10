BYD Aktie gut behauptet +1,91 % - 10.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die BYD Aktie. Sie steigt um +1,91 % auf 11,424€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,424€, mit einem Plus von +1,91 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,55 % bei BYD.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -2,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine positive Entwicklung von +4,66 % erlebt.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,44 % 1 Monat +6,18 % 3 Monate +7,55 % 1 Jahr -17,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die BYD-Aktie. Die Diskussion fokussiert sich auf Kursentwicklung und relative Stärke gegenüber Tesla und traditionellen Herstellern, gestützt durch steigende Nachfrage infolge höherer Kraftstoffpreise (Bangkok-Motor show). Gleichzeitig belasten Berichte über Arbeitsbedingungen in Brasilien den Aktienkurs und könnten staatliche Kreditzugänge einschränken. Debattiert wird auch über Wachstumsziele, Ausbau von Volumenmodellen und mögliche Kaufimpulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,19 Mrd. € wert.

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Die Erholung der BYD-Aktie ist zu einem kritischen Moment ins Stocken geraten. Was jetzt wichtig ist und wie Anlegerinnen und Anleger sich verhalten sollten.

So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,38 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,24 %. Xylem ist heute unverändert NIO notiert im Plus, mit +1,73 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,09 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.