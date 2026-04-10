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    SMT Scharf AG: Finale Geschäftszahlen 2025 veröffentlicht

    2025 war für den Konzern ein Jahr des Wachstums und der Weichenstellung: Umsatzplus, starker Service, schwächeres Neuanlagengeschäft – und klare Strategie für 2026.

    SMT Scharf AG: Finale Geschäftszahlen 2025 veröffentlicht
    Foto: SMT Scharf GmbH
    • Konzernumsatz 2025: 103,9 Mio. EUR (+9,4 %) und damit im angepassten Prognosekorridor (100–120 Mio. EUR).
    • Operatives Ergebnis (EBIT) 2,6 Mio. EUR, EBIT-Marge 2,6 %; Ergebnis je Aktie −0,81 EUR.
    • Prognose 2026: Konzernumsatz erwartet zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR; EBIT-Prognose 1–2 Mio. EUR (inkl. erwarteter Einmaleffekte aus Neuausrichtung).
    • Vollkonsolidierung des Joint Ventures Xinsha in 2025 trug wesentlich zum Umsatz bei; China blieb größter Markt mit 57,5 Mio. EUR (55,3 %).
    • Starkes Ersatzteile- und Servicewachstum auf 59,8 Mio. EUR (+19,8 %), während das Neuanlagengeschäft leicht auf 44,0 Mio. EUR (-2,2 %) sank.
    • Auftragseingang rückläufig auf 88,6 Mio. EUR, Auftragsbestand per 31.12.2025 bei 26,9 Mio. EUR; Strategie 2026 setzt auf leichte Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Monorails und Strukturoptimierung für profitables Wachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 10.04.2026.

    Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im Plus.


    SMT Scharf

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