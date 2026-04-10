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    EU-Kommission begrüßt angekündigte Gespräche von Israel und Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Kommission begrüßt geplante Gespräche
    • Diplomatie als einziger Weg, humanitäres Recht achten
    • US-Außenministerium richtet Verhandlungen zu Waffenruhe aus
    EU-Kommission begrüßt angekündigte Gespräche von Israel und Libanon
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission begrüßt die geplanten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon. "Wir blicken dem konkreten Beginn der Gespräche und deren Ergebnissen erwartungsvoll entgegen", sagte ein Sprecher in Brüssel.

    Diplomatie sei der einzige Weg und alle Parteien müssten das humanitäre Völkerrecht ohne Einschränkungen einhalten. Zugleich forderte der Sprecher die sofortige Einstellung der Angriffe im Libanon.

    Das US-Außenministerium richtet in der kommenden Woche Gespräche zwischen dem Libanon und Israel aus. Dabei soll es um die Verhandlungen über eine Waffenruhe gehen, wie ein Beamter des Ministeriums am Donnerstag bestätigte./wea/DP/men





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