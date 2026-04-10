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    Hisbollah-Chef

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    Machen weiter 'bis zum letzten Atemzug'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kassim betont fortgesetzte Kampfbereitschaft
    • Hisbollah lässt sich nicht von Waffen einschüchtern
    • Direkte Verhandlungen Israel Libanon in Washington
    Hisbollah-Chef - Machen weiter 'bis zum letzten Atemzug'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Hisbollah-Chef Naim Kassim hat erneut die Kampfbereitschaft der Organisation betont. "Der Widerstand wird bis zum letzten Atemzug weitermachen", hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Rede Kassims. Israel sei es in 40 Jahren nicht gelungen, die Hisbollah davon abzuhalten, Raketen, Drohnen und andere Geschosse auf sein Gebiet abzufeuern.

    Die israelischen Waffen und Bedrohungen schüchterten die Hisbollah nicht ein. "Wir sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Landes", sagte er mit Blick auf das Vorrücken der israelischen Truppen im Südlibanon. "Wir werden unsere Souveränität wieder herstellen und den Besatzer vertreiben."

    Kassim forderte die libanesische Regierung dazu auf, "keine Zugeständnisse" zu machen. Am Donnerstagabend war bestätigt worden, dass Israel und der Libanon in der kommenden Woche in Washington direkt miteinander verhandeln wollen. Nach israelischen Angaben sollen sich die Gespräche auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und dem Libanon konzentrieren./arj/DP/jha





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