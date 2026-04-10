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    WDH/Aktien New York Ausblick

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    Etwas höher am Ende einer stark erholten Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise ohne neue Impulse vor Friedensgesprächen
    • Dow und Nasdaq signalisieren leicht höhere Eröffnung
    • Märzinflation stützt Hoffnung auf Fed-Zinssenkung
    WDH/Aktien New York Ausblick - Etwas höher am Ende einer stark erholten Woche
    Foto: John Minchillo - dpa

    (Im 3. Absatz, 2. Satz wurde zwei Wörter ergänzt: seit Kriegsbeginn.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der bisher stark erholten Woche nach Ostern dürften es die US-Aktienanleger am Freitag etwas ruhiger angehen. Von den Ölpreisen, die momentan im Zuge des Iran-Kriegs der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kommen keine neuen Impulse. Sie notieren etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts ändert. Die Ölpreise spiegeln die Zurückhaltung vor den Friedensgesprächen zum Iran-Krieg in Pakistan wider, die am Freitag mit Unterhändlern beginnen und am Samstag mit den Verhandlungsführern wohl ihren Höhepunkt erreichen.

    Für die wichtigsten Aktienindizes zeichnet sich am Freitag eine leicht höhere Eröffnung ab: Den Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG knapp eine Stunde vor dem Börsenauftakt knapp im Plus bei 48.231 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte rund 0,3 Prozent höher starten mit 25.151 Punkten. Vage Hoffnungen im Ukraine-Krieg könnten vor dem Wochenende etwas stützen, während die Waffenruhe im Iran zunächst fragil bleibt.

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    Der marktbreite S&P 500 gewann im Wochenverlauf rund 3,7 Prozent. Das Minus seit Kriegsbeginn schmolz inzwischen auf unter ein Prozent ab. Dazu passt, dass die Anleger laut den Experten der Deutschen Bank inzwischen wieder zuversichtlicher sind, dass die US-Notenbank Fed trotz der Kriegsbelastungen ihre Leitzinsen im laufenden Jahr senken wird. Mit 33 Prozent habe die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit dafür das höchste Niveau seit drei Wochen erreicht, hieß es.

    Besonders wichtig sind vor diesem Hintergrund die US-Inflationszahlen für den März. Die Teuerungsrate legte im März mit 0,9 Prozent so wie von Ökonomen erwartet zu, im Jahresvergleich mit 3,3 Prozent etwas geringer als prognostiziert. Zinssenkungshoffnungen bleiben also erhalten.

    Branchenseitig im Fokus stehen weiter Softwarewerte, die tags zuvor wieder einen schwarzen Tag hinnehmen mussten. Der Sektor leidet bereits seit einiger Zeit stark unter KI-Verdrängungssorgen und durch den Krieg wurde die Situation für die Anleger nicht besser. Die Citigroup strich nun ihre Empfehlungen für einige Werte, was vorbörslich unter anderem Docusign und Autodesk belastete. Im Chipsektor setzten dagegen Marvell Technology ihre Rally ungehindert fort.

    Ebenfalls eine skeptische Analystennote drückte Nike -Aktien. Die Experten von Piper Sandler stuften sie ab, vor allem in Sorge um ein gesättigtes Athleisure-Geschäft mit modischer Sportbekleidung./ag/ajx/jha/stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 37,03 auf Tradegate (10. April 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 44,12 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +41,25 %/+117,30 % bedeutet.




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