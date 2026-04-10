Machine Solutions Inc. übernimmt Megadale und erweitert Intec Automation um einen Standort in Irland

GALWAY, IRLAND / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Machine Solutions Inc., ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Anlagen und Dienstleistungen für die Medizinprodukte- und Life-Science-Branche, gab heute die Übernahme von Megadale bekannt, einem traditionsreichen Anbieter von Automatisierungsanlagen mit Sitz in Galway, Irland. Megadale ist bekannt für Präzisionstechnik und fundiertes Fachwissen im Bereich Automatisierungssysteme für Medizintechnikhersteller und bringt jahrzehntelanges Kundenvertrauen sowie technische Kompetenz in die integrierte Lösungsplattform von Machine Solutions ein.

Diese Übernahme erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den irischen Automatisierungssektor. Nach mehreren Jahren komplexer globaler Handelsdynamiken bietet die Investition von Machine Solutions den Kunden von Megadale einen starken, stabilen Partner für die Weiterentwicklung der Automatisierung. Die Investition erweitert die Fähigkeiten von Megadale und bietet langfristige Sicherheit, während die Kunden ihr zukünftiges Wachstum vorantreiben.

Mit dem Beitritt des erfahrenen Ingenieurteams von Megadale zu Intec Automation profitieren Kunden von erweitertem lokalem Fachwissen, das durch eine globale Plattform unterstützt wird. Die Partnerschaft stärkt das starke Automatisierungs-Ökosystem in Irland und erweitert das Angebot an integrierten Lösungen für führende Medizintechnikhersteller weltweit.

„Machine Solutions ist stolz darauf, das Megadale-Team willkommen zu heißen“, sagte Brian Strini, CEO von Machine Solutions Inc. „Ihre technische Exzellenz, ihre vertrauensvollen Kundenbeziehungen und ihre spezialisierten Kompetenzen in der automatisierten Stent- und Katheterfertigung unterstützen direkt unsere Mission, als branchenführender One-Stop-Lösungspartner zu fungieren. Durch diese Investition erweitern wir unsere Reichweite und vertiefen die langfristige Unterstützung für Kunden in Irland und ganz Europa.“

Das Team von Megadale schloss sich dieser Einschätzung an und hob die Bedeutung von Kontinuität und Kundenvertrauen nach mehreren Jahren der Marktturbulenzen hervor. „Die Investition von Machine Solutions gewährleistet Kontinuität für unsere Kunden und bietet unserem Team eine starke Grundlage für weiteres Wachstum“, sagte John Wood von Megadale. „Unsere Kunden haben in den letzten Jahren ein schwieriges Umfeld durchlebt. Der Zusammenschluss mit Machine Solutions ermöglicht es uns, unseren Einfluss zu vergrößern und unseren Partnern, die sich auf uns für zuverlässige, hochwertige Automatisierungslösungen verlassen, neues Vertrauen zu geben, während wir gleichzeitig die Ingenieurskultur bewahren, die uns auszeichnet.“