Börsenstart USA - 10.04. - Dow Jones schwach -0,47 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:56:08) bei 47.976,99 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Amazon +1,72 %, NVIDIA +1,69 %, 3M +0,96 %, Caterpillar +0,22 %, Unitedhealth Group +0,19 %

Flop-Werte: Salesforce -2,93 %, Verizon Communications -2,48 %, Travelers Companies -2,30 %, Nike (B) -1,86 %, IBM -1,46 %

Der US Tech 100 steht bei 25.169,03 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: Arm Holdings +4,69 %, Marvell Technology +4,29 %, Advanced Micro Devices +4,24 %, Broadcom +3,96 %, ASML Holding NV NY +2,83 %

Flop-Werte: Palo Alto Networks -7,26 %, Datadog Registered (A) -6,13 %, Zscaler -4,89 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,80 %, Palantir -4,47 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:38) bei 6.828,34 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Texas Pacific Land +7,11 %, Super Micro Computer +6,83 %, Advanced Micro Devices +4,24 %, Broadcom +3,96 %, Coherent +2,61 %

Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -12,63 %, Akamai Technologies -7,32 %, Palo Alto Networks -7,26 %, ServiceNow -7,21 %, Datadog Registered (A) -6,13 %