FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie schmiert ab - 10.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -12,63 % verliert die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 800,75€, mit einem Minus von -12,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei FICO (Fair Isaac Corporation), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -44,21 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -14,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,49 %. Im Jahr 2026 gab es für FICO (Fair Isaac Corporation) bisher ein Minus von -46,71 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,89 % 1 Monat -35,49 % 3 Monate -44,21 % 1 Jahr -52,69 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,57 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von FICO (Fair Isaac Corporation)

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,56 %.

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Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.