Tauschen Sie sich mit Trading-Gewinnern weltweit aus - die hochkarätige „Winner's Hour" von XTrend Speed beginnt!

Das Interview ist ein Einzelgespräch per Video-Chat. XTrend Speed hat erfahrene Trader eingeladen, ihre einzigartigen Handelsideen und die Logik hinter ihren Handelsentscheidungen zu teilen. Seien Sie dabei und entschlüsseln Sie ihre Erfolgsgeheimnisse!

HONGKONG, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 10. April wird das offizielle ausführliche Interviewprogramm von XTrend Speed – „Winner's Hour" – auf den offiziellen Kanälen verfügbar sein.

Was werden Sie erfahren? Es erwartet Sie jede Minute ein Highlight!

In jedem Video werden die Strategien von Tradern unterschiedlicher Stilrichtungen analysiert, sodass Sie praktische Trading-Methoden erlernen und Ihr eigenes Trading-System aufbauen können.

Ermitteln Sie Ihren Benchmark-Trading-Stil: Ganz gleich, ob Sie ein Trendfolger, ein Daytrader oder ein strategischer Anleger sind – hier können Sie die für Sie passenden Handelsrhythmen ausloten.

Trading-Indikatoren dekonstruieren: Erörtern Sie, wie Sie die Marktentwicklung von XAUUSD, USOIL und S&P500 durch die Analyse technischer Indikatoren und Fundamentaldaten nutzen können.

Sorgen Sie für ein ausgeglichenes Trading-Mindset: erfahren Sie, wie erfahrene Trader bei der Durchführung einer High-Value-Transaktion einen „Stop-Loss" setzen und wie sie Risiken absichern und das Kapital schützen, wenn sie anhaltend Verluste verzeichnen.

Machen Sie sich mit der Kernlogik der Überprüfung früherer Trades vertraut:

Wir gewähren Ihnen einen Blick hinter die Kulissen, damit Sie genau sehen können, welche entscheidenden Faktoren erfahrene Trader unter die Lupe nehmen – betrachten sie lediglich Gewinnquoten und Verlust-Gewinn-Verhältnisse oder decken sie schwer erkennbare Handelsmuster auf?

Was werden Sie bekommen? Beginnen Sie mit dem ersten Schritt, um Gewinne zu erzielen!

Die „Winner's Hour" ist sowohl ein Forum zum Erfahrungsaustausch als auch ein Impulsgeber für Ihre Trading-Karriere. Wenn Sie ein Trading-Neuling sind, können Sie Ihre Trading-Fähigkeiten verbessern, indem Sie lernen, wie erfahrene Trader Fallstricke beim Trading vermeiden, anstatt selbst Verluste zu erleiden. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Ihren Trading-Rhythmus zu optimieren, indem Sie sich darüber informieren, wie Ihre Referenz-Investoren handeln.

Jetzt zuschauen, Gewinnsituation anvisieren!

Am 10. April wird die „Winner's Hour" in der XTrend Speed-Community und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen verfügbar sein.

Im goldenen Zeitalter der Trader werden Sie der nächste Gewinner sein. Öffnen Sie XTrend Speed, beginnen Sie Ihre eigene Winner's Hour!

Der Link zur offiziellen Website: https://www.xtrendspeed.com/

App herunterladen: http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

Haftungsausschluss: Die „Winner's Hour" dient lediglich dem Erfahrungsaustausch und stellt keine Anlageempfehlung dar.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tauschen-sie-sich-mit-trading-gewinnern-weltweit-aus--die-hochkaratige-winners-hour-von-xtrend-speed-beginnt-302739329.html