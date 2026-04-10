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Öl im Hafen von Antwerpen - Fluss wieder freigegeben
- Eingeschränkter Schiffsverkehr in Antwerpen
- Zugang über Schelde wieder für Schifffahrt offen
- Deurganck Dock bleibt weiterhin geschlossen
ANTWERPEN (dpa-AFX) - Der Schiffsverkehr im Hafen von Antwerpen ist wegen ausgelaufenen Öls stark eingeschränkt. Der Zugang über den Fluss Schelde aus Richtung der Nordsee war zunächst gesperrt, ist nun aber wieder für Schifffahrt freigegeben, wie die Hafenbehörde mitteilte. Ein Teil des Hafens, das Deurganck-Dock, bleibe jedoch weiterhin geschlossen. Spezialschiffe würden daran arbeiten, das Öl zu beseitigen.
Am Vormittag warteten nach Angaben eines Sprechers rund 50 Schiffe am zweitgrößten Hafen Europas darauf, ein- oder auslaufen zu können. Weitere Details zum aktuellen Stand der Störung waren zunächst nicht bekannt.
Öl in der Nach ausgelaufen
Beim Betanken eines Schiffes sei Öl ausgelaufen. Das Öl sei zwar gestoppt worden, und die direkt betroffenen Schiffe wurden gereinigt. Die Verschmutzung habe sich aber über Nacht weiter im Hafen in Richtung Schelde ausgebreitet. Der Fluss fließt aus dem Norden Frankreichs durch Belgien und die Niederlande in die Nordsee. Schleusen wurden geschlossen, um zu verhindern, dass sich Öl weiter ausbreitet.
Der Hafen bedauerte in einer Mitteilung die Auswirkungen und wies auf die empfindlichen Naturgebiete entlang der Schelde hin. "Der Schutz unserer Umwelt hat für uns oberste Priorität, und wir tun alles in unserer Macht Stehende, um sowohl betriebliche als auch ökologische Schäden so gering wie möglich zu halten." Zum Hafen gehören 580 Hektar Naturschutzgebiet./wea/DP/men
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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