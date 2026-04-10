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    Syzygy: Mehr Effizienz durch Restrukturierung

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12) maßgeblich durch die schwache Entwicklung im Kernsegment Deutschland einen Umsatzrückgang auf 56,84 Mio. Euro (GJ 2024: 69,43 Mio. Euro) verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
    Nach Analystenaussage habe das EBIT vor Goodwill-Abschreibungen mit -1,17 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 5,67 Mio. Euro gelegen. Zusätzlich zu den rückläufigen Umsätzen sei das operative Ergebnis durch Restrukturierungsaufwendungen von rund 1,3 Mio. Euro belastet worden, deren Einspareffekt erst zeitverzögert greife. Wie in den vergangenen Geschäftsjahren habe das Unternehmen aufgrund der schwächeren Geschäftsaussichten der Tochtergesellschaften, denen ein Firmenwert zugeordnet sei, Goodwill-Abschreibungen von 7,71 Mio. Euro (GJ 2024: 16,64 Mio. Euro) vorgenommen. Gemäß der Unternehmens-Guidance werde für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 nun mit Umsätzen von rund 50 Mio. Euro und einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio. Euro gerechnet. Der erwartete Umsatzrückgang von rund 6,8 Mio. Euro dürfe laut GBC in erster Linie dem Segment Deutschland zuzuordnen sein. Das Marktumfeld sei aber weiterhin von der herausfordernden konjunkturellen Lage geprägt. In der Folge erneuern die Analysten dennoch das Kursziel von 2,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.04.2026, 16:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.04.2026 um 08:24 Uhr fertiggestellt und erstmals am 10.04.2026 um 11:00 Uhr veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=aae05ebc5b69fb71c7cf8d4dcdd67ff6
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 1,310EUR auf Tradegate (10. April 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 2,70 EUR



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