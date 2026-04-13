Nicht BYD oder Nio - das ist die neue chinesische Hybrid-Autoperle

Europa im Fokus: Absatz wächst rasant

Vor allem in Europa zeigt sich die Dynamik deutlich. In den ersten beiden Monaten 2026 konnte Chery rund 39.000 Fahrzeuge in der EU und im Vereinigten Königreich absetzen – ein Wachstum von 200 Prozent im Jahresvergleich. Parallel baut der Konzern seine Infrastruktur vor Ort aus. Mit dem neuen europäischen Zentrum in Barcelona und zusätzlichen Forschungsstandorten will man näher an den Kunden rücken und Produkte gezielter auf lokale Bedürfnisse zuschneiden. Der geplante Markteintritt in Deutschland (Mai 2026) dürfte dabei ein entscheidender Härtetest werden.

Exportboom unterstreicht globale Ambitionen

Der gesamte chinesische NEV-Markt erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Die Exporte von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien stiegen im März um 140 Prozent auf 349.000 Einheiten. Marktführer bleibt BYD (116.882 Einheiten), gefolgt von Geely (52.186 Einheiten). Direkt dahinter etabliert sich jedoch bereits Chery als drittstärkster Exporteur mit 40.837 Einheiten. Ein bemerkenswerter Aufstieg, der die wachsende internationale Bedeutung des Unternehmens unterstreicht.

HEX-System: Cherys strategische Antwort auf die Realität der Märkte

Ein zentraler Baustein der Strategie ist das neue Hybrid-System, das intern als HEX-System bezeichnet wird. Dabei handelt es sich nicht einfach um einen klassischen Hybridantrieb, sondern um ein hochintegriertes Effizienzkonzept, das mehrere technologische Ebenen miteinander verbindet.

Im Kern kombiniert das HEX-System einen besonders effizienten Verbrennungsmotor mit einem leistungsstarken Elektromotor und einer intelligenten Steuerungssoftware. Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen Hybriden liegt in der dynamischen Anpassung des Systems. Während viele Hybridfahrzeuge feste Betriebsmodi haben, analysiert das HEX-System in Echtzeit Fahrverhalten, Streckenprofil und Energiebedarf und entscheidet selbstständig, welche Energiequelle optimal genutzt wird.

Das führt dazu, dass der Verbrennungsmotor überwiegend im effizientesten Drehzahlbereich arbeitet, während der Elektromotor gezielt bei Beschleunigung oder im Stadtverkehr unterstützt. Gleichzeitig wird Bremsenergie besonders effektiv zurückgewonnen und gespeichert. Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Gesamteffizienz, geringerer Verbrauch und eine spürbar größere Reichweite im Vergleich zu klassischen Hybridlösungen.

Gerade in Märkten mit unzureichender Ladeinfrastruktur könnte dieses System zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Chery positioniert sich damit bewusst zwischen reinen Elektroautos und traditionellen Verbrennern und greift damit indirekt auch Branchenriesen wie Toyota an, die bislang als Maßstab im Hybridbereich gelten.

Festkörperbatterien: Blick in die nächste Generation

Parallel treibt Chery die Entwicklung von Festkörperbatterien voran. Mit der sogenannten Rhino-Serie arbeitet das Unternehmen an halb-festen und vollständig festen Batterien, die perspektivisch Reichweiten von bis zu rund 1.500 Kilometern ermöglichen sollen. Diese Technologie gilt als möglicher Gamechanger, da sie nicht nur sicherer ist, sondern auch schneller geladen werden kann und eine höhere Energiedichte aufweist.

Noch befindet sich die Technologie in der Validierungsphase, doch erste Pilotprogramme zeigen, dass Chery hier frühzeitig eine strategische Position aufbaut. Sollte die Serienreife wie geplant erreicht werden, könnte der Konzern auch technologisch zur Spitzengruppe aufschließen.

Mein Tipp: Aktie ist eine Versuchung wert

Chery entwickelt sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit vom Exporteur zum globalen Innovationsführer. Die Kombination aus starkem Wachstum, klarer Europa-Strategie und technologischen Initiativen wie dem HEX-System und Festkörperbatterien macht das Unternehmen besonders interessant.

Mit einem geschätzten KGV von rund 7,4 und einer Dividendenrendite von etwa 4,27 Prozent erscheint die Bewertung attraktiv. Für Anleger könnte sich hier eine spannende Gelegenheit ergeben und eine Probefahrt mit der Aktie könnte sich als lohnend erweisen.