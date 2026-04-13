    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChery Automobile (H) AktievorwärtsNachrichten zu Chery Automobile (H)

    Aussichtsreiche Technologie

    3673 Aufrufe 3673 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht BYD oder Nio - das ist die neue chinesische Hybrid-Autoperle

    Während Anleger darauf warten, dass bekannte Elektroauto-Bauer wieder zu alter Stärke zurückfinden, schiebt sich ein anderer Hersteller ins Rampenlicht. Mit einer neuen Hybrid-Technologie will er die Welt erobern.

    Für Sie zusammengefasst
    Aussichtsreiche Technologie - Nicht BYD oder Nio - das ist die neue chinesische Hybrid-Autoperle
    Foto: DALL-E

    Chery Automobile hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Der Konzern aus Wuhu ist längst kein Nischenanbieter mehr, sondern ein global agierender Autobauer mit klar strukturierter Markenstrategie. Während die Kernmarke Cherry den Volumenmarkt adressiert, zielen Omoda und Jaecoo gezielt auf internationale und lifestyle-orientierte Kunden ab. Mit Exeed ist man im Premiumsegment vertreten, während iCAR eine junge, technologieaffine Zielgruppe im Elektrobereich anspricht. Besonders spannend ist das Joint Venture Luxeed mit Huawei, das intelligente Fahrzeuge mit starker Softwareintegration in den Fokus rückt.

    Mit über 2,8 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 und einem ambitionierten Ziel von 3,2 Millionen Einheiten für 2026 hat sich Chery in die Spitzengruppe der globalen Hersteller vorgearbeitet. Die internationale Expansion ist dabei der zentrale Wachstumstreiber.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    78,38€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    89,19€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Europa im Fokus: Absatz wächst rasant

    Vor allem in Europa zeigt sich die Dynamik deutlich. In den ersten beiden Monaten 2026 konnte Chery rund 39.000 Fahrzeuge in der EU und im Vereinigten Königreich absetzen – ein Wachstum von 200 Prozent im Jahresvergleich. Parallel baut der Konzern seine Infrastruktur vor Ort aus. Mit dem neuen europäischen Zentrum in Barcelona und zusätzlichen Forschungsstandorten will man näher an den Kunden rücken und Produkte gezielter auf lokale Bedürfnisse zuschneiden. Der geplante Markteintritt in Deutschland (Mai 2026) dürfte dabei ein entscheidender Härtetest werden.

    Exportboom unterstreicht globale Ambitionen

    Der gesamte chinesische NEV-Markt erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Die Exporte von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien stiegen im März um 140 Prozent auf 349.000 Einheiten. Marktführer bleibt BYD (116.882 Einheiten), gefolgt von Geely (52.186 Einheiten). Direkt dahinter etabliert sich jedoch bereits Chery als drittstärkster Exporteur mit 40.837 Einheiten. Ein bemerkenswerter Aufstieg, der die wachsende internationale Bedeutung des Unternehmens unterstreicht.

    HEX-System: Cherys strategische Antwort auf die Realität der Märkte

    Ein zentraler Baustein der Strategie ist das neue Hybrid-System, das intern als HEX-System bezeichnet wird. Dabei handelt es sich nicht einfach um einen klassischen Hybridantrieb, sondern um ein hochintegriertes Effizienzkonzept, das mehrere technologische Ebenen miteinander verbindet.

    Im Kern kombiniert das HEX-System einen besonders effizienten Verbrennungsmotor mit einem leistungsstarken Elektromotor und einer intelligenten Steuerungssoftware. Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen Hybriden liegt in der dynamischen Anpassung des Systems. Während viele Hybridfahrzeuge feste Betriebsmodi haben, analysiert das HEX-System in Echtzeit Fahrverhalten, Streckenprofil und Energiebedarf und entscheidet selbstständig, welche Energiequelle optimal genutzt wird.

    Das führt dazu, dass der Verbrennungsmotor überwiegend im effizientesten Drehzahlbereich arbeitet, während der Elektromotor gezielt bei Beschleunigung oder im Stadtverkehr unterstützt. Gleichzeitig wird Bremsenergie besonders effektiv zurückgewonnen und gespeichert. Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Gesamteffizienz, geringerer Verbrauch und eine spürbar größere Reichweite im Vergleich zu klassischen Hybridlösungen.

    Gerade in Märkten mit unzureichender Ladeinfrastruktur könnte dieses System zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Chery positioniert sich damit bewusst zwischen reinen Elektroautos und traditionellen Verbrennern und greift damit indirekt auch Branchenriesen wie Toyota an, die bislang als Maßstab im Hybridbereich gelten.

    Festkörperbatterien: Blick in die nächste Generation

    Parallel treibt Chery die Entwicklung von Festkörperbatterien voran. Mit der sogenannten Rhino-Serie arbeitet das Unternehmen an halb-festen und vollständig festen Batterien, die perspektivisch Reichweiten von bis zu rund 1.500 Kilometern ermöglichen sollen. Diese Technologie gilt als möglicher Gamechanger, da sie nicht nur sicherer ist, sondern auch schneller geladen werden kann und eine höhere Energiedichte aufweist.

    Noch befindet sich die Technologie in der Validierungsphase, doch erste Pilotprogramme zeigen, dass Chery hier frühzeitig eine strategische Position aufbaut. Sollte die Serienreife wie geplant erreicht werden, könnte der Konzern auch technologisch zur Spitzengruppe aufschließen.

    Mein Tipp: Aktie ist eine Versuchung wert

    Chery entwickelt sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit vom Exporteur zum globalen Innovationsführer. Die Kombination aus starkem Wachstum, klarer Europa-Strategie und technologischen Initiativen wie dem HEX-System und Festkörperbatterien macht das Unternehmen besonders interessant.

    Mit einem geschätzten KGV von rund 7,4 und einer Dividendenrendite von etwa 4,27 Prozent erscheint die Bewertung attraktiv. Für Anleger könnte sich hier eine spannende Gelegenheit ergeben und eine Probefahrt mit der Aktie könnte sich als lohnend erweisen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aussichtsreiche Technologie Nicht BYD oder Nio - das ist die neue chinesische Hybrid-Autoperle Während Anleger darauf warten, dass bekannte Elektroauto-Bauer wieder zu alter Stärke zurückfinden, schiebt sich ein anderer Hersteller ins Rampenlicht. Mit einer neuen Hybrid-Technologie will er die Welt erobern.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     