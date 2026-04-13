Aussichtsreiche Technologie
Nicht BYD oder Nio - das ist die neue chinesische Hybrid-Autoperle
Während Anleger darauf warten, dass bekannte Elektroauto-Bauer wieder zu alter Stärke zurückfinden, schiebt sich ein anderer Hersteller ins Rampenlicht. Mit einer neuen Hybrid-Technologie will er die Welt erobern.
- Chery verkauft 2,8 Mio Fahrzeuge 2025 global
- HEX-System passt Energiequellen in Echtzeit an
- Rhino Festkörper-Akkus für Reichweiten von 1.500 km
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Chery Automobile hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Der Konzern aus Wuhu ist längst kein Nischenanbieter mehr, sondern ein global agierender Autobauer mit klar strukturierter Markenstrategie. Während die Kernmarke Cherry den Volumenmarkt adressiert, zielen Omoda und Jaecoo gezielt auf internationale und lifestyle-orientierte Kunden ab. Mit Exeed ist man im Premiumsegment vertreten, während iCAR eine junge, technologieaffine Zielgruppe im Elektrobereich anspricht. Besonders spannend ist das Joint Venture Luxeed mit Huawei, das intelligente Fahrzeuge mit starker Softwareintegration in den Fokus rückt.
Mit über 2,8 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 und einem ambitionierten Ziel von 3,2 Millionen Einheiten für 2026 hat sich Chery in die Spitzengruppe der globalen Hersteller vorgearbeitet. Die internationale Expansion ist dabei der zentrale Wachstumstreiber.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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