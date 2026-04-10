Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes BASF-Sentiment. Kurzfristig gilt 55 € als relevantes Pivot; Dividende von 2,25 € wird attraktiv erwähnt. Der Trend wird als stabil beschrieben; geopolitische Entspannung, bessere Abgabepreise/Margen und Aktienrückkauf untermauern das Positive. Skepsis bleibt zur Bewertung (KGV >20) und Chartfragen (200‑EMA, möglicher Breakout vs. Pullbacks).