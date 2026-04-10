Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 1
Performance 1M: -4,41 %
Performance 1M: -4,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes, überwiegend skeptisches Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Haupttreiber sind Kursrückgänge infolge Spekulationen zu Ukraine-Deals, Margendruck, Lieferengpässe und freier Cashflow. Einige Beiträge sehen Potenzial durch Aufträge oder einen möglichen Aktiensplit; andere warnen vor Konkurrenz im modernen Waffensektor. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
BASF
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 2
Performance 1M: +19,37 %
Performance 1M: +19,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes BASF-Sentiment. Kurzfristig gilt 55 € als relevantes Pivot; Dividende von 2,25 € wird attraktiv erwähnt. Der Trend wird als stabil beschrieben; geopolitische Entspannung, bessere Abgabepreise/Margen und Aktienrückkauf untermauern das Positive. Skepsis bleibt zur Bewertung (KGV >20) und Chartfragen (200‑EMA, möglicher Breakout vs. Pullbacks).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 3
Performance 1M: +11,36 %
Performance 1M: +11,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Heidelberg Materials ist gemischt. Es diskutiert Kapitalumschichtungen von Rheinmetall zu Heidelberg Materials; Ukraine-Verhandlungen könnten kurzfristig Impulse geben, konkrete News fehlen. Spekulationen über Kursziele bei Wiederaufbau (z. B. 250) existieren; der heutige Anstieg wird diskutiert. Die 14-Tage-Kursentwicklung bleibt uneinheitlich.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 4
Performance 1M: +11,69 %
Performance 1M: +11,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Siemens Energy überwiegend bullish. Aus den letzten 14 Tagen setzt sich der Aufwärtstrend fort; der Kurs liegt nahe dem ATH um ca. 165 €. Ziele liegen bei 180–190 € (April); vereinzelt wird 200 € in diesem Jahr genannt. Technische Stärke und Depotanteile bis ca. 35% werden als Treiber der positiven Erwartung genannt.
Siemens
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 5
Performance 1M: +3,68 %
Performance 1M: +3,68 %
BMW
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +5,10 %
Performance 1M: +5,10 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,93%
|PUT: 56,07%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -12,15 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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