Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 1
Performance 1M: +11,72 %
Performance 1M: +11,72 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -5,66 %
Tagesperformance: -5,66 %
Platz 2
Performance 1M: +7,26 %
Performance 1M: +7,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum: HENSOLDT-Sentiment gemischt; Fundamentaldaten positiv (Aufträge 8,83 Mrd €, Book-to-Bill 1,9, Umsatzziel 2,75 Mrd €, Dividende steigt, Kapazität ab 2027; ca. 1.000 Radar-Systeme/Jahr). Technisch Kreuzwiderstand um 83,97–84,91 €. Ausbruch möglich. Risiken: geopolitische Entwicklungen, Short-Seller-Druck. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt (Wert fehlt).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 3
Performance 1M: +26,45 %
Performance 1M: +26,45 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 4
Performance 1M: +29,73 %
Performance 1M: +29,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON wirkt überwiegend optimistisch. Eine konkrete 14‑Tage-Kursänderung wird nicht genannt; Höchststände werden diskutiert: ATH ca. 37,50 aktuell, historisch ca. 87–88. Signale: KI-/Photonik-Upcycle, wachsende Datacom-Laser-Nachfrage 2026, Aufträge im Buch. Jefferies belässt Buy, Ziel 35 €. Lumentum-Kunde; Langfrist bis 2030 zuversichtlich.
Jenoptik
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 5
Performance 1M: +14,49 %
Performance 1M: +14,49 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 6
Performance 1M: +8,24 %
Performance 1M: +8,24 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 7
Performance 1M: +15,34 %
Performance 1M: +15,34 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 8
Performance 1M: -3,40 %
Performance 1M: -3,40 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 9
Performance 1M: -4,94 %
Performance 1M: -4,94 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 10
Performance 1M: -12,08 %
Performance 1M: -12,08 %
