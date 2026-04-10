Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -5,85 %
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 1
Performance 1M: -4,41 %
Performance 1M: -4,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes, überwiegend skeptisches Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Haupttreiber sind Kursrückgänge infolge Spekulationen zu Ukraine-Deals, Margendruck, Lieferengpässe und freier Cashflow. Einige Beiträge sehen Potenzial durch Aufträge oder einen möglichen Aktiensplit; andere warnen vor Konkurrenz im modernen Waffensektor. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
ASML Holding
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 2
Performance 1M: +9,80 %
Performance 1M: +9,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 3
Performance 1M: +0,28 %
Performance 1M: +0,28 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 4
Performance 1M: +11,97 %
Performance 1M: +11,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich Siemens Energy überwiegend bullish. Aus den letzten 14 Tagen setzt sich der Aufwärtstrend fort; der Kurs liegt nahe dem ATH um ca. 165 €. Ziele liegen bei 180–190 € (April); vereinzelt wird 200 € in diesem Jahr genannt. Technische Stärke und Depotanteile bis ca. 35% werden als Treiber der positiven Erwartung genannt.
BASF
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 5
Performance 1M: +19,37 %
Performance 1M: +19,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes BASF-Sentiment. Kurzfristig gilt 55 € als relevantes Pivot; Dividende von 2,25 € wird attraktiv erwähnt. Der Trend wird als stabil beschrieben; geopolitische Entspannung, bessere Abgabepreise/Margen und Aktienrückkauf untermauern das Positive. Skepsis bleibt zur Bewertung (KGV >20) und Chartfragen (200‑EMA, möglicher Breakout vs. Pullbacks).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 6
Performance 1M: +3,31 %
Performance 1M: +3,31 %
BMW
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 7
Performance 1M: +5,10 %
Performance 1M: +5,10 %
Siemens
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 8
Performance 1M: +3,68 %
Performance 1M: +3,68 %
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