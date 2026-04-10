JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Künstliche Intelligenz (KI) biete etablierten Softwareanbietern wie Salesforce die Möglichkeit, mithilfe von Codierungs- und Workflow-Technologien sehr schnell innovative KI-Lösungen zu entwickeln, schrieb Mark R Murphy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Künstliche Intelligenz komme damit dort zum Einsatz, wo die Arbeit stattfinde. Als Beispiel für diesen Trend entwickele Salesforce seine Produkte Slack und Slackbot zügig weiter. Die Rückmeldungen der Nutzer dazu seien bislang tendenziell positiv./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 141,3EUR auf Tradegate (10. April 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
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