JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie von Unicredit in den Jahren 2027 und 2028 moderat erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Vorschau. Angesichts der Ambitionen des Konzerns in puncto Übernahmen habe sie zudem ihre Erwartungen an künftige Aktienrückkäufe zurückgeschraubt./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 68,72EUR auf Tradegate (10. April 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +30,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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