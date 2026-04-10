JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie von Unicredit in den Jahren 2027 und 2028 moderat erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Vorschau. Angesichts der Ambitionen des Konzerns in puncto Übernahmen habe sie zudem ihre Erwartungen an künftige Aktienrückkäufe zurückgeschraubt./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 68,72EUR auf Tradegate (10. April 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
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