ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 90 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Unicredit auf 90 Euro im Vorfeld
- Einstufung bleibt Overweight, EPS 2027 2028 moderat
- Rückkaufserwartungen wegen Übernahmeplänen gesenkt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie von Unicredit in den Jahren 2027 und 2028 moderat erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Vorschau. Angesichts der Ambitionen des Konzerns in puncto Übernahmen habe sie zudem ihre Erwartungen an künftige Aktienrückkäufe zurückgeschraubt./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:04 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 68,49 auf Tradegate (10. April 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,72 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 106,71 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +12,69 %/+33,18 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
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Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...