JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 90 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 68,49 auf Tradegate (10. April 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,72 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 106,71 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +12,69 %/+33,18 % bedeutet.