ROUNDUP/Aktien New York
Richtungslos vor Nahost-Friedensgesprächen
- US-Indizes ruhen nach starker Oster-Erholung
- Iran-Waffenruhe fragil, Ölpreise kaum Impulse
- Konsumklima USA fällt stark, Inflation 3,3 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung in der Woche nach Ostern haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten am Freitag etwas ruhiger angehen lassen. Die Waffenruhe im Iran bleibt zunächst fragil. Aktuelle US-Konjunktur- und Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Vage Hoffnungen im Ukraine-Krieg könnten vor dem Wochenende etwas stützen.
Von den Ölpreisen, die momentan im Zuge des Iran-Kriegs der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kommen keine neuen Impulse. Sie notieren etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts ändert. Die Ölpreise spiegeln die Zurückhaltung vor den Friedensgesprächen zum Iran-Krieg in Pakistan wider, die am Freitag mit Unterhändlern beginnen und am Samstag mit den Verhandlungsführern wohl ihren Höhepunkt erreichen.
Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 48.080 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund dreieinhalb Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,1 Prozent auf 6.834 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.161 Punkte nach oben. Dies signalisiert für den technologielastigen Index auf Wochensicht ein Plus von rund viereinhalb Prozent.
Die Stimmung der Verbraucher in den USA - gemessen am Konsumklimaindex der Universität Michigan - trübte sich im April stärker als erwartet ein und fiel auf ein Rekordtief. Unterdessen trieb der Iran-Krieg die US-Inflationsrate im März deutlich nach oben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent, verglichen mit 2,4 Prozent im Februar. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem noch etwas stärkeren Anstieg auf 3,4 Prozent gerechnet. Experten gehen nun überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank vorerst nicht an der Zinsschraube dreht und zunächst die weitere Entwicklung abwarten wird.
Branchenseitig im Fokus stehen weiter Softwarewerte, die tags zuvor wieder einen schwarzen Tag hinnehmen mussten. Der Sektor leidet bereits seit einiger Zeit stark unter KI-Verdrängungssorgen. Mit dem Nahostkrieg wurde die Situation für die Anleger nicht besser. Citigroup strich nun ihre Empfehlungen für einige Werte, was unter anderem die Aktien von Docusign und Autodesk um 4,6 beziehungsweise 4,2 Prozent nach unten zog.
Eine skeptische Analystenstudie sorgte bei den Papieren von Nike für einen Verlust von 2,0 Prozent. Die Experten von Piper Sandler stuften sie ab, vor allem aus Sorge um das gesättigte Athleisure-Geschäft mit modischer Sportbekleidung.
Die Aktien von CoreWeave stiegen um weitere 12,7 Prozent. Zuvor hatte der Anbieter von Cloud-Kapazität im Bereich Künstlicher Intelligenz mitgeteilt, dass der KI-Spezialist Anthropic Rechenzentrumskapazitäten anmieten wird. Bereits tags zuvor hatte CoreWeave eine deutlich langfristige Vereinbarung mit dem Betreiber sozialer Netzwerke Meta im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 183,1 auf Tradegate (10. April 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 43,96 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +41,81 %/+118,16 % bedeutet.
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Mir kommt es ein wenig so vor als würdest du versuchen ein völlig risikoloses Asset bzw. eine risikolose Anlagestrategie zu finden. Ich glaube von der Idee sollte man sich verabschieden. Die gibt es heutzutage nicht mehr, vielleicht und vermutlich gab es sie auch nie.
Vielen Dank für die Interessenbekundung zu einer ETF-Auswertung. Auch habe ich den ein oder anderen Daumen als Zustimmung hierfür herangezogen - so hatte ich für mein Februar-Update lediglich schlappe 4 Daumen, mit dem März-Update waren es mit 8 schließlich doppelt so viele. Erste Vorbereitungen zur Ausarbeitung habe ich bereits vorgenommen und ich werde mich in den nächsten Tagen an die Umsetzung begeben. Evtl. schaffe ich es jetzt noch am Wochenende.
Es ist schon