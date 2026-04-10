Richtungslos vor Nahost-Friedensgesprächen

Mir kommt es ein wenig so vor als würdest du versuchen ein völlig risikoloses Asset bzw. eine risikolose Anlagestrategie zu finden. Ich glaube von der Idee sollte man sich verabschieden. Die gibt es heutzutage nicht mehr, vielleicht und vermutlich gab es sie auch nie.





Schau dir Staatsverschuldungen an. Staaten können zwar theoretisch "nicht Pleite gehen", weil sie beliebig viel Geld drucken können, aber was dann kommt dürfte auch klar sein.





Nur ein fiktives Beispiel. Wenn es wirklich mal hart auf hart kommen sollte( Hyperinflation,Währungsreform, ...), meinst du, mit Festgeld oder Staatsanleihen wärst du in so einem Fall besser bedient? Ich glaube nicht. Auch ein Einlagensicherungsfonds ist eher ein psychologische Heftpflaster als ein fester Druckverband, wenn es mal hart auf hart kommen sollte. Nicht falsch verstehen, ich hoffe nicht auf so ein Szenario, das wäre für keinen Anleger besonders erquickend.





Auch die Goldfreunde kämen dann m.E. nach unter Beschuss. Dann wird der Staat einen Teil des Goldes enteignen oder es wird ein Handelsverbot erlassen. Was nützt es dir dann wenn du auf einigen Unzen oder Kilogramm sitzt? Kannst du irgendwo verbuddeln und hoffen, dass sich die Gesetzeslage wieder ändert. Offiziell kaufen oder es gar einlösen kannst du nicht. Ansonsten wird es ggf. konfisziert, da sollte man sich keinen Illusionen hingeben.





Ich meine aber auch, wenn man bei einer richtigen Krise nicht in Sachwerten investiert ist, erleidet man hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, damit meine ich 90 Prozent Verlust bis hin zum Totalverlust. Bei Sachwerten stehen dann zwar auch hohe Buchverluste(30, 40 bis 80 Prozent) zu buche, aber - zumindest war es in der Vergangenheit immer so - meist nur über einen gewissen Zeitraum.





Und letztendlich darfst du die Mathematik nicht außer acht lassen - den Zinseszinseffekt bzw. das Compounding bei Dividenden über die Jahre.





Natürlich hast du recht und ein erfolgreicher Vermögensaufbau hängt auch damit zusammen wieviel man ansparen kann, von nichts kommt nichts.





Und die Unternehmen haben auch nicht für alle Ewigkeiten Bestand und entwickeln sich zwangsläufig immer weiter, siehe folgendes Bild. Die meisten Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P sind dort nur ein gewisse Zeit vorzufinden. Ausnahme hier rot eingekreist Microsoft. Mal sehen wie es mit Apple und Nvidia in 10 Jahren aussieht. Die Zeit wird es zeigen. Der Normalfall aber dürfte aber eher der Aufstieg und sich anschließender Abstieg sein. Das heisst aber nicht, dass die Unternehmen dann ganz verschwinden, viele der Highflyer mit höchster Markkapitalisierung existieren ja noch.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20260410114854-e6d2d35ca41a290dc1ce66b45af1fc4ada71e041522464b88.png









Und man sollte keine überzogenen Erwartungen an die Rendite haben. Ich meine 6-10 Prozent durchschnittlich sind drin. In schlechten Zeiten in Folge ausbleibender Kurssteigerungen eher 6 Prozent oder sogar ein bisschen weniger, in guten Zeiten mit Kursgewinnen eher 10 Prozent. Voraussetzung ist natürlich, dass man auch ein wenig selektiert.





Bei breiter aber nicht zu breiter Streuung kann man sich es u.U. auch leisten, 5-10 Prozent Rohrkrepierer zu haben, mehr sollte man aber vermeiden. Dazu bedarf es einer Strategie.





Und ganz so einfach ist natürlich auch nicht, ich zitiere hier aus JP Morgans Guide to Markets von 2020, Seite 64....





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20260410114854-c8eb8330e1d4c10326544299aee19e446a306af83a5532228.png









Wie du siehst hat der durchschnittliche Investor in einem 20-Jahres Zeitraum von 1999-2018 durchschnittliche eine Rendite von 1,9 Prozent erwirtschaftet. Zieht man die Inflationsrate ab, ist das mehr oder weniger ein Nullsummenspiel, bzw. effektiv ein durchschnittlicher Verlust von 0,3 % pro Jahr. Macht dann auf 20 Jahre gesehen ca. 6,17 Prozent Verlust ggü. der Inflationsrate.





Und generell gab es Zeiträume in der Vergangenheit, da ist die Wirtschaft auch mit einer höheren Inflationsrate gut zurecht gekommen, siehe 1994-2000 oder 2006,2007. Wir sind wegen der langen Nullzinsphase 2008-2015 und 2019-2022 nur keine höhere Inflation mehr gewohnt.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5931/board/20260410114855-3ab6fe41ceaf730b2ce3ab06e3ac7d3792daa00ef8ed65428.png











