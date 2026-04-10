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    Aktien Frankfurt Schluss

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    DAX kann 24 000er-Marke nicht halten – Unbehagen vor dem Wochenende

    Die Anleger befinden sich in einer Pattsituation. Einerseits bleibt die Situation im Nahen Osten unübersichtlich, andererseits bewegen sich einige Aktien von Unternehmen mittlerweile auf sehr interessanten Kursniveaus.

    Das Handelsvolumen nimmt seit einigen Tagen wieder ab und zeigt auch die abwartende Haltung der Investoren.

    Das Sentiment wurde durch den Iran-Krieg und die damit einhergehend stark angestiegenen Energiepreise eingetrübt. Im Vorfeld des Konflikts hatte sich eine erkennbare Bodenbildung in der deutschen Konjunktur aufgezeigt und eine potenzielle Trendwende angedeutet. Nun wird diese wirtschaftliche Bewegung infragegestellt, weil bislang nicht klar ist, wie sich die jüngsten Ereignisse auf die Inflation und das Konsumverhalten auswirken.

    Besser als erwartete US-Verbraucherpreisdaten unterstützten zumindest die Stabilisierung am Aktienmarkt. Die Angst vieler Investoren vor einer anziehenden Teuerungsrate durch die stark gestiegenen Energiepreise scheint noch unbegründet. Die Kernrate der US-Verbraucherpreise fiel sogar mit 2,6 Prozent unter den erwarteten 2,7 Prozent aus.

    Das bevorstehende Wochenende dürfte den meisten Anlegern jedoch etwas Unbehagen bereiten, da nicht klar ist, wie sich die Kriegsparteien in den kommenden 48 Stunden verhalten werden. Zu schnelllebig und kompliziert sind die aktuellen politischen und militärischen Wendungen im Nahen Osten.

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    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     





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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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