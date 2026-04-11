Trump und Wedbush loben Palantir – ist der KI-Star nach dem Absturz ein Kauf?

Doch genau dieser Punkt wird von Analysten deutlich relativiert. Die Experten von Wedbush sehen keine direkte Konkurrenzsituation, die das Geschäftsmodell von Palantir gefährden könnte. Im Gegenteil: Während Anthropic mit Modellen wie Claude vor allem auf generative KI abzielt, liegt die Stärke von Palantir in der tiefen Integration und Analyse komplexer Datenstrukturen.

Besonders stark entwickelt sich aktuell das US-Geschäft. Der kommerzielle Bereich in den USA wächst mit 137 Prozent im Jahresvergleich, während das Regierungsgeschäft um 66 Prozent zulegt. Diese Zahlen zeigen, dass Palantir nicht nur vom KI-Trend profitiert, sondern seine Position in sicherheitsrelevanten und datenintensiven Anwendungen weiter ausbaut.

Ein zentraler Wettbewerbsvorteil liegt dabei in der sogenannten Ontologie des Unternehmens. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, Daten nicht nur zu sammeln, sondern sie in strukturierte, miteinander verknüpfte Zusammenhänge zu bringen. Genau hier entsteht ein Mehrwert, den reine KI-Modelle allein nicht liefern können. Vielmehr könnten leistungsfähigere Modelle wie die von Anthropic sogar als zusätzlicher Beschleuniger wirken, da sie in bestehende Plattformen integriert werden können.

Rückenwind kommt zudem aus der Politik. Selbst Donald Trump äußerte sich öffentlich positiv über das Unternehmen und hob dessen Fähigkeiten im militärischen Bereich hervor: Palantir Technologies hat seine hervorragenden Fähigkeiten und Ausrüstung im Kriegseinsatz unter Beweis gestellt. Fragen Sie nur unsere Feinde! Präsident DJT

Solche Aussagen unterstreichen die strategische Bedeutung von Palantir insbesondere im Verteidigungs- und Sicherheitsumfeld.

Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt die Einschätzung vieler Analysten optimistisch. Wedbush bekräftigte seine Kaufempfehlung und sieht ein Kursziel von 230 US-Dollar. Für Investoren könnte der Rücksetzer daher weniger ein Warnsignal als vielmehr eine potenzielle Einstiegschance sein.