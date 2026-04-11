Prominente Fürsprecher
Trump und Wedbush loben Palantir – ist der KI-Star nach dem Absturz ein Kauf?
Nach einem rasanten Höhenflug ist die Aktie eines der bekanntesten KI-Player plötzlich ins Straucheln geraten. Doch ausgerechnet die Kritik am Geschäftsmodell könnte sich als Fehleinschätzung entpuppen.
- Aktie Palantir verliert seit Jahresbeginn fast 30
- Wedbush sieht kein Konkurrenzrisiko dank Ontologie
- Wedbush hält Kaufempfehlung Kursziel 230 USD
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Aktie von Palantir Technologies hat zuletzt deutlich an Boden verloren. Im Freitagshandel ging es noch einmal deutlich nach unten. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf fast 30 Prozent. Für viele Anleger kommt dieser Rücksetzer überraschend, galt das Unternehmen doch lange als einer der größten Profiteure des KI-Booms.
Als Auslöser der Schwäche wird zunehmend der kometenhafte Aufstieg von Anthropic genannt. Das Unternehmen wächst rasant und soll inzwischen auf einen Jahresumsatz von rund 30 Milliarden US-Dollar zusteuern – ein deutlicher Sprung gegenüber etwa 9 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn. Diese Dynamik hat an den Märkten die Sorge geschürt, dass etablierte Anbieter wie Palantir Marktanteile verlieren könnten.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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