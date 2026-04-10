Wirtschaft
Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland
Foto: Öltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL) in Italien hat Ende März offenbar die Versorgung Bayerns und Baden-Württembergs mit Benzin, Diesel und Flugkraftstoffen gefährdet. Die Rohölversorgung der größten deutschen Raffinerie Miro bei Karlsruhe mehrere Tage lang unterbrochen, berichten die "Welt am Sonntag" und "Business Insider".
"Wir haben bis zum 30. März, circa 2 Uhr, drei Tage lang kein Rohöl durch die TAL-Pipeline bekommen und aus unseren Rohölbeständen gelebt", bestätigte eine Sprecherin von Miro. Auch die Bayernoil-Raffinerie hatte mit dem Lieferausfall zu kämpfen. Die Standorte Neustadt und Vohburg in Bayern mussten ebenfalls die Lieferunterbrechung aus örtlichen Lagerbeständen drei Tage lang überbrücken.
"Wir haben bis zum 30. März, circa 2 Uhr, drei Tage lang kein Rohöl durch die TAL-Pipeline bekommen und aus unseren Rohölbeständen gelebt", bestätigte eine Sprecherin von Miro. Auch die Bayernoil-Raffinerie hatte mit dem Lieferausfall zu kämpfen. Die Standorte Neustadt und Vohburg in Bayern mussten ebenfalls die Lieferunterbrechung aus örtlichen Lagerbeständen drei Tage lang überbrücken.
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Ursache des Pipeline-Ausfalls nach Angaben der Zeitungen ein Anschlag auf die Stromversorgung einer Pumpstation bei Terzo di Tolmezzo in den italienischen Alpen. Zwei voneinander unabhängige Quellen bestätigten der "Welt am Sonntag" und "Business Insider", dass der Ausfall der Pipeline ein Fall von Sabotage gewesen sei. Behörden in Deutschland seien von italienischer Seite über den Vorgang informiert worden.
"Das Bundeskriminalamt steht zu diesem Vorfall mit den italienischen Behörden in Kontakt", bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag auf kritische Infrastruktur handelt, sei "Gegenstand der weiteren Ermittlungen der italienischen Behörden", so das Innenministerium.
Die Sprecherin der Miro-Raffinerie erklärte, dass während des Pipeline-Ausfalls "alle Produkte uneingeschränkt verfügbar" gewesen seien. Es habe keine Einschränkungen bei der Tankstellenversorgung gegeben. Wie lange die Raffinerie aus den Tanklagern vor Ort noch hätte versorgt werden können, blieb jedoch unklar. Nach der Reparatur der Pumpstation baue Miro jetzt "die Rohölbestände wieder schrittweise auf".
Miro versorgt nach eigenen Angaben jeden Tag zehn Millionen Menschen mit Kraftstoffen und Heizöl, sowie Tausende Karlsruher Haushalte mit Fernwärme. Statistisch decken die Produkte der Raffinerie Miro rund 45 Prozent des gesamten Primärenergiebedarfs in Baden-Württemberg ab.
"Das Bundeskriminalamt steht zu diesem Vorfall mit den italienischen Behörden in Kontakt", bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag auf kritische Infrastruktur handelt, sei "Gegenstand der weiteren Ermittlungen der italienischen Behörden", so das Innenministerium.
Die Sprecherin der Miro-Raffinerie erklärte, dass während des Pipeline-Ausfalls "alle Produkte uneingeschränkt verfügbar" gewesen seien. Es habe keine Einschränkungen bei der Tankstellenversorgung gegeben. Wie lange die Raffinerie aus den Tanklagern vor Ort noch hätte versorgt werden können, blieb jedoch unklar. Nach der Reparatur der Pumpstation baue Miro jetzt "die Rohölbestände wieder schrittweise auf".
Miro versorgt nach eigenen Angaben jeden Tag zehn Millionen Menschen mit Kraftstoffen und Heizöl, sowie Tausende Karlsruher Haushalte mit Fernwärme. Statistisch decken die Produkte der Raffinerie Miro rund 45 Prozent des gesamten Primärenergiebedarfs in Baden-Württemberg ab.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung, Perspektiven und Risiken der Bayer-Aktie: Barclays hält Overweight mit 48 € und erwartet starkes EBITDA; Diskussionen über Pharmastrategie bis 2030 (Wachstum ab 2027, Margenaufbau), mögliche US-Produktionsausweitung und Zukäufe, sowie Pipeline‑ und Cash‑Risiken. Die anstehende Glyphosat‑SCOTUS‑Verhandlung (inkl. Solicitor General) wird als kursrelevantes Rechtsrisiko gesehen; Stimmung überwiegend optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
keks911 schrieb 30.03.26, 11:54
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jetzt möchte der Solicitor General bei der mündlichen Verhandlung am 27.04 für Bayer sprechen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
..Pursuant to Rules 21, 28.4, and 28.7 of the Rules of this Court, the Solicitor General, on behalf of the United States, respectfully moves for leave to participate in oral argument in this case as amicus curiae supporting petitioner and requests that the United States be allowed ten minutes of argument time. ..
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/24/24-1068/402972/20260326174150107_Monsanto%20Divided%20Argument%20Motion.pdf
Kampfkater1969 schrieb 26.03.26, 12:46
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Hat dies jeder der hier Investierten so auf dem Schirm?
EBITDA Margen bei Bayer liegen im Bereich Pharma mit ca 25% deutlich unter den Wettbewerbern...die schaffen Spannen 30 - 40% %
Dies soll nun aufgeholt werden....der Gewinnhebel enorm......wird aber erst ca 2028/2029 relevanter greifen.....
Umsatzmäßig ist ja der Bereich CROP Science am Größten.
Ich sehe da nun durch bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen ca eine Mrd Euro aufwärts Gewinnsteigerung....
Und man bedenke, es kommen dort in der Pipeline um die 10 neue Produkte....die jeweils ab 500 Mio Euro aufwärts jährliches Umsatzpotenzial werden heben können....
Eines davon ist Plenexos.....neues Insektizid.....demnächst kommt Zulassung in Brasilien....ist einer der größten Agrarmärkte hierfür weltweit
Dann rollt Herbizid Icafolin an......ist für Kenner die 1. (!!) große Innovation seit über 30 Jahren auf dem Gesamtmarkt für Flächenkulturen.
Da Menschheit weiter wächst, sind diese Produkte alternativlos.......und Glyphastanwendungen zeigen nun immer mehr Resistenzen....
Und im Bereich Saatgut kommt eine Innovation im Kurzhalmmais.......Jahresumsätze = BLOCKBUSTER x 3.....
Kaum Winddruckverluste, hat weit besseren CO2 Fußabdruck.....mehr Pflanzen pro Hektar möglich.....man kann bis zur Ernte ins Feld...um KI-gestützt punktuell zu düngen
Soja-Plattform wird auch eine weitere Herbizid-Ausstattung erhalten......Kenner wissen, aktuell sind es drei......da dann fünf......
keks911 schrieb 16.03.26, 09:11
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Bayer gibt bekannt, dass Finerenon den primären Endpunkt in der klinischen Phase-III-Studie FIND-CKD erreicht hat
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bayer-gibt-bekannt-dass-finerenon-den-primaeren-endpunkt-in-der-klinischen-phase-iii-studie-find-ckd-ce7e5edadb88f22c
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