Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.04.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.779,74USD pro Feinunze und notiert damit +0,40 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,53USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,90 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,54USD und verzeichnet ein Plus von +0,15 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 98,79USD und verzeichnet ein Plus von +0,62 %.