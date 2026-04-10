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    Großdeal mit Anthropic lässt diese Cloud-Aktie explodieren!

    CoreWeave baut seine Stellung im boomenden KI-Markt weiter aus: Mit Anthropic sichert sich der Cloud-Anbieter einen weiteren prominenten Kunden. Anleger reagieren erfreut. Die Aktie legt nach Bekanntgabe des Deals zu.

    Neuer Top-Kunde! - Großdeal mit Anthropic lässt diese Cloud-Aktie explodieren!
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave hat einen weiteren bedeutenden Kunden an Land gezogen und damit an der Börse für Rückenwind gesorgt. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, eine mehrjährige Vereinbarung mit dem KI-Start-up Anthropic geschlossen zu haben. Die Aktie von CoreWeave legte daraufhin am Freitag um rund 11 Prozent zu.

    Im Rahmen der Partnerschaft wird CoreWeave dem Entwickler der bekannten Claude-KI-Modelle künftig zusätzliche Cloud- und Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen. Die benötigte Infrastruktur soll schrittweise im Laufe des Jahres bereitgestellt werden und könnte in Zukunft weiter ausgebaut werden. Finanzielle Details zur Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

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    Für CoreWeave ist es bereits der nächste Großauftrag in kurzer Zeit. Erst am Donnerstag hatte das Unternehmen eine ausgeweitete Kooperation mit Meta Platforms im Umfang von 21 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Bereits zuvor hatte sich der Konzern milliardenschwere Aufträge von OpenAI und Nvidia gesichert.

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    Mit dem neuen Vertrag stärkt CoreWeave nicht nur seine Marktposition, sondern reduziert zugleich seine bisher hohe Abhängigkeit von einzelnen Großkunden. Noch im vergangenen Jahr entfielen rund 67 Prozent der Erlöse auf Microsoft. Durch neue Kunden wie Meta und Anthropic verbreitert sich nun die Umsatzbasis des Unternehmens deutlich.

    Anthropic wiederum treibt den Ausbau seiner KI-Kapazitäten derzeit massiv voran. Das Unternehmen hatte erst in dieser Woche weitere Partnerschaften mit Broadcom und Google bekannt gegeben, um sich zusätzliche Rechenleistung zu sichern. Medienberichten zufolge prüft das Start-up zudem sogar die Entwicklung eigener Chips.

    An der Wall Street wird CoreWeaves aggressive Expansion aufmerksam verfolgt. Der Konzern investiert derzeit massiv in neue Rechenzentren und finanziert dieses Wachstum größtenteils über Fremdkapital. Entscheidend für Investoren ist deshalb, dass CoreWeave genügend zahlungskräftige Kunden gewinnt, um die hohen Schulden langfristig bedienen zu können.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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