    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 13. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 09:15 DEU Pressegespräch SRU zu Zirkuläres Bauen
    • 11:00 DEU R+V Versicherung Bilanz-Pk in Wiesbaden
    • USA Frühjahrestagung IWF und Weltbank beginnt
    TAGESVORSCHAU - Termine am 13. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. April

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
    11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen Q1
    13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
    17:00 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26
    17:30 DEU: Porsche AG, Pre-Close Call Q1/26
    17:50 FRA: LVMH, Q1-Umsatz
    22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 2/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
    14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

    18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

    USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 13. April 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. April ^ TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden 11:00 DEU: Volkswagen, Auslieferungen Q1 13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung 13:30 USA: Goldman Sachs, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     