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    Nach Mond-Flug

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    'Artemis 2'-Crew soll zur Erde zurückkehren

    Für Sie zusammengefasst
    • Artemis 2 Rückkehr nach rund zehn Tagen im All
    • Landung um 2.07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego
    • Crew Koch Glover Wiseman und Hansen flog um den Mond
    Nach Mond-Flug - 'Artemis 2'-Crew soll zur Erde zurückkehren
    Foto: Siarhei - 356130783

    SAN DIEGO (dpa-AFX) - Nach rund zehn Tagen im All sollen die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission in der kommenden Nacht wieder auf die Erde zurückkehren. Die Landung sei nach einem komplizierten Manöver für 2.07 Uhr MESZ im Pazifik nahe San Diego geplant, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

    Die Crew - bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen - waren als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie hoben in der vergangenen Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab und flogen dann um den Mond. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor./cah/DP/men





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