Dax schließt nahezu unverändert - Anleger bleiben abwartend

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax auf dem Niveau des Vortags geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.804 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem zurückhaltenden Start legte der Dax bis zum Mittag zu, bevor er seine Zugewinne am Nachmittag wieder abbaute.



Das Sentiment sei durch den Iran-Krieg und die damit einhergehend stark gestiegenen Energiepreise eingetrübt, kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Im Vorfeld des Konflikts hatte sich eine erkennbare Bodenbildung in der deutschen Konjunktur aufgezeigt und eine potenzielle Trendwende angedeutet. Nun wird diese wirtschaftliche Bewegung infrage gestellt, weil bislang nicht klar ist, wie sich die jüngsten Ereignisse auf die Inflation und das Konsumverhalten auswirken."





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