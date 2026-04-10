Tschentscher fordert Bund-Länder-Konferenz zu Energiepreisen
HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht sich anlässlich der gestiegenen Energiepreise für eine Sonderkonferenz des Bundes und der Länder aus. Das sagte Tschentscher dem "Tagesspiegel". Außer Tschentscher fordern weitere Regierungschefs aus SPD-geführten Ländern eine solche Konferenz.
"Der Krieg am Persischen Golf und die Ölpreiskrise haben massive Folgen für die Wirtschaft und Privathaushalte in Deutschland", sagte Tschentscher. Die Lage erfordere jetzt eine Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz. Unter anderem solle über die "Benzinpreiskrise" beraten werden. Es brauche Maßnahmen. "Abwarten ist keine Lösung, Deutschland muss ins Handeln kommen."
Außer Tschentscher sprechen sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (beide SPD) für ein Treffen des Bundes und der Länder aus. Bovenschulte hatte wie Tschentscher mit dem "Tagesspiegel" gesprochen.
Die Spitzen von Union und SPD beraten nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Sonntag über Entlastungen wegen der hohen Energiepreise./lkm/DP/he
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