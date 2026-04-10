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    Besonders beachtet!

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    Akamai Technologies Aktie im Ausverkauf - 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Akamai Technologies Aktie bisher Verluste von -15,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Akamai Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Akamai Technologies Aktie im Ausverkauf - 10.04.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.

    Akamai Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Akamai Technologies Aktie. Mit einer Performance von -15,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Akamai Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,11 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,22 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Akamai Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,98 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Akamai Technologies Aktie damit um -18,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,32 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Akamai Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,05 %
    1 Monat -8,00 %
    3 Monate +23,98 %
    1 Jahr +35,52 %

    Informationen zur Akamai Technologies Aktie

    Es gibt 145 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,80 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 10.04. - Dow Jones schwach -0,47 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Akamai Technologies

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,51 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,78 %. Cloudflare Registered (A) verliert -12,00 %

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    Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Akamai Technologies

    -14,94 %
    -20,31 %
    -9,00 %
    +22,41 %
    +35,13 %
    +29,12 %
    +7,60 %
    +104,80 %
    -54,46 %
    ISIN:US00971T1016WKN:928906



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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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