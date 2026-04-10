Kursverluste - Warten auf Iran-Verhandlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag vor den Verhandlungen im Iran-Krieg nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,39 Prozent auf 125,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,05 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.